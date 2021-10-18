Триест, Италия, , 22:17 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии в понедельник, 18 октября, использовали водометы для разгона акции протеста портовиков Триеста.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«То же самое МВД, которое ничего не могло сделать с многотысячным многодневным незаконным рейвом, теперь использует водомёты против рабочих», — отметила на своих страницах в социальных сетях лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Портовики Триеста 15 октября объявили забастовку в знак протеста против обязательного использования «антикоронавирусных сертификатов» для доступа на рабочие места.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.