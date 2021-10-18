Кировская область, 18 октября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Двое жителей Яранска в возрасте 15 и 18 лет задержаны по подозрению в похищении и удерживании 17-летнего и 18-летнего молодых людей. Об этом сообщает следственное управление СКР по Кировской области.

Prokuror-kaluga.ru Похищение

По данным следствия, они были похищены от одного из домов в Яранске. Затем их переместили в подвальное помещение дома, где незаконно удерживали. Потом молодых людей на автомобиле перевезли в Чебоксары, где также удерживали в квартире. В дальнейшем потерпевших освободили сотрудники полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц, в отношении несовершеннолетних»).

До настоящего момента произведен осмотр места происшествия — подвала, допрошены потерпевшие, свидетели. По месту жительства задержанных проведены обыски. Решается вопрос об избрании в их отношении мер пресечения.

«Совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание иных лиц, вероятно причастных к совершению преступления», — отметили в управлении.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и мотивов совершенного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области завершается рассмотрение уголовного дела о похищениях людей, страдавших от алкоголизма и наркозависимости. Подозреваемыми являются трое местных жителей. По данным следствия, в 2017—2019 годах фигуранты похищали людей и долгое время незаконно удерживали их в созданном ими реабилитационном центре. При этом обвиняемые не обладали познаниями и методиками в области лечения от зависимостей.

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