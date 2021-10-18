Купертино, США, 18 октября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Американская компания Apple представила новые модели ноутбуков MacBook Pro. Презентация новых продуктов компании состоялась в понедельник, 18 октября, в онлайн-формате.

(сс) John Bragg Apple

Ноутбуки от Apple впервые с 2016 года получили обновлённый дизайн. Новые модели оснащены экранами диагональю 14 и 16 дюймов, рамки которых уменьшены на 24%. При этом на MacBook, как ранее на смартфонах iPhone, появилась «чёлка» с блоком для камеры FaceTime.

Производитель также решил отказаться от сенсорной панели Touch Bar и вернуть функциональные кнопки. Также вернулись порт HDMI, разъём MagSafe и слот для SD-карт.

Новинки от Apple оснащены передовыми процессорами собственного производства M1 Pro и M1 Max. В зависимости от комплектации ноутбуки получат до 64 гигабайт оперативной памяти.

Объёма аккумулятора, по заявлению производителя, хватит до 21 часа беспрерывной работы в режиме просмотра видео. При этом аккумулятор заряжается на 50% за 30 минут.