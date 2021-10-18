Тирана, 18 октября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. В албанском новостном агентстве Lapsi 18 октября сообщили о том, что в результате пожара в жилом здании в городе Корча в 12-квартале погиб человек.

Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области Пожар в жилом доме

Еще трое были эвакуированы из здания. На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и машины скорой помощи.

Напомним, в этом году на территории Албании, а также соседних Косово, Северной Македонии и Греции пожары приняли особо крупный размах из-за засухи и высоких температур и содействия человеческого фактора.