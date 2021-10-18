Рим, 18 октября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Во втором туре местных выборов в Италии 17−18 октября был установлен очередной антирекорд явки, передают национальные СМИ.

Италия

По предварительным данным, явка составила 44% — против 52,67% в первом туре 3−4 октября, что также являлось антирекордом.

Как сообщалось ранее, 3−4 октября в Италии прошли первые, 17−18 октября — вторые туры местных выборов. Леволибералы уже в первом туре выиграли выборы мэров в Милане, Болонье и Неаполе, правые, в свою очередь, одержали победу на губернаторских выборах в Калабрии. Во втором туре либералы одержали победу в Риме и Турине, правые — в Триесте.