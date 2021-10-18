Триест, Италия, , 22:07 — REGNUM По предварительным данным, кандидат от правых партий Роберто Дипьяцца выиграл во втором туре местных выборов в Триесте, передают национальные СМИ в понедельник, 18 октября.

Италия

В городе, который в последние дни стал центром «антикоронавирусных протестов» (против запрета посещения рабочих мест без COVID-сертификата), Дипьяцца набрал около 51,5% голосов и был избран мэром.

Как сообщалось ранее, 3−4 октября в Италии прошли первые, 17−18 октября — вторые туры местных выборов. Леволибералы уже в первом туре выиграли выборы мэров в Милане, Болонье и Неаполе, правые, в свою очередь, одержали победу на губернаторских выборах в Калабрии. Во втором туре либералы одержали победу в Риме и Турине, правые — в Триесте.