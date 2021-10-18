Рим, , 22:03 — REGNUM Кандидаты от леволибералов выиграли местные выборы в Риме и Турине, а также в еще нескольких городах Италии, передают национальные СМИ в понедельник, 18 октября.

Роберто Гуалтьери (сс) European Parliament

Ранее мэрами Рима и Турина были представители популистского «Движения 5 звезд». Новым градоначальником итальянской столицы стал экс-министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

Как сообщалось ранее, 3−4 октября в Италии прошли первые, 17−18 октября — вторые туры местных выборов. Леволибералы уже в первом туре выиграли выборы мэров в Милане, Болонье и Неаполе, правые, в свою очередь, одержали победу на губернаторских выборах в Калабрии.