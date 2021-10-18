Барселона, Испания, 18 октября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. 20 октября в Барселоне (Испания) на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче третьего тура группыEЛиги чемпионов УЕФА 2021/22 примет киевское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Этот матч станет тринадцатым в истории противостояния этих команд. Из 13 матчей 8 раз победителями выходили «сине-гранатовые», команде из Киева удалось одержать победу лишь три раза.

На данный момент «Барселона» с двумя поражениями и без очков идет на последнем четвертом месте в турнирной таблице группыE. Киевское «Динамо», набрав одно очко, занимает третью позицию.