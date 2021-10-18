Вашингтон, 18 октября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Следующим новым героем Apex Legends станет девушка-андроид Эш из игры Titanfall 2. Анонсирующий трейлер компания Respawn Entertainment опубликовала 18 октября на YouTube-канале проекта.

Компьютерная игра Apex Legends

Пока нет точной информации о том, какими способностями обладает Эш, некоторые поклонники игры предположили, что она сможет «проходить» через стены и объекты, как Ronin Titan из сиквела Titanfall. Ожидается, что разработчики игры подробно расскажут о новом персонаже в ноябре 2021 года.

Напомним, трейлер нового сезона Apex Legends: Escape выйдет 21 октября 2021 года. В сентябре 2021-го PR-менеджер Respawn Entertainment Джейсон Гарза дал понять, что в ближайшие годы поклонники Titanfall вряд ли увидят новую игру серии.