Мадрид, 18 октября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. 19 октября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в центральном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

В последний раз «Атлетико» и «Ливерпуль» играли между собой 11 марта 2020 года в матче 1/8 финала плей-офф ЛЧ 2020/21. Тот матч завершился волевой победой «матрасников» со счетом 2:3 благодаря невероятной игре Маркоса Льоренте, отметившегося двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

После первых двух туров «Ливерпуль» с двумя победами и шестью очками занимает первое место в турнирной таблице группыB. «Атлетико», набрав четыре очка, идет позицией ниже.