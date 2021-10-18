Вашингтон, 18 октября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Политика НАТО в отношении России останется неизменной, альянс будет сдерживать «агрессию» и оставлять открытой дверь для «диалога», заявил 18 октября на брифинге представитель Госдепа США Нед Прайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Политика НАТО относительно России остаётся неизменной: это сила, реагирование на российскую агрессию, но в то же время открытая дверь для значимого диалога», — сказал Прайс.

За прочими комментариями относительно решения России закрыть представительства НАТО в Москве он посоветовал обращаться к Североатлантическому альянсу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответе России на высылку российских представителей при НАТО.

Будет заморожена работа военной миссии связи НАТО в Москве, а также закрыто информбюро альянса.