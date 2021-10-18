Лондон, 18 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. 18 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в заключительном матче 8-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рамздейл, Киран Тирни, Бен Уайт, Габриэл, Такэхиро Томиясу, Томас Парти, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Эмиль Смит-Роу, Николя Пепе, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Лука Миливоевич, Джеймс Макартур, Конор Галлахер, Джордан Айю, Кристиан Бентеке, Одсонн Эдуар.

Бригада арбитров: Майк Дин| Эдвард Смарт| Марк Шолес| Саймон Хупер| Питер Бенкс.

На данный момент «Арсенал» с тремя победами и десятью очками идет на тринадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата. «Кристал Пэлас», набрав семь очков, расположился одной строчкой ниже.