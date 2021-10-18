Вологда, 18 октября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. В школах Вологодской области из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение отправлены 120 классов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Вынужденные меры по смене формы обучения предприняты в 35 школах региона. В общей сложности на «удаленку» ушли 240 человек, среди которых и ученики, и учителя.

Кроме того, заболеваемость ковидом стала причиной закрытия групп в 39 детских садах. На каникулы отправили 126 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за последние сутки выявили 307 случаев COVID-19, скончались 12 пациентов.