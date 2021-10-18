Рязань, , 21:44 — REGNUM Заместитель губернатора Рязанской области уволен с должности на основании пунктов служебного контракта, связанных с доступом к государственной тайне. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Николай Любимов.

Рязань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня я подписал постановление об освобождении от замещаемой должности вице-губернатора Семенова Михаила Олеговича. Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне. Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны», — написал Любимов.

Официально пресс-служба правительства сообщила об освобождении Михаила Семёнова от должности заместителя губернатора — первого заместителя председателя правительства Рязанской области «на основании ряда пунктов служебного контракта».

Михаил Семёнов занял пост заместителя губернатора Рязанской области 7 сентября, он курировал вопросы промышленности, экономики, строительства.