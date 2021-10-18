Рязань, 18 октября 2021, 21:44 — REGNUM Заместитель губернатора Рязанской области уволен с должности на основании пунктов служебного контракта, связанных с доступом к государственной тайне. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Николай Любимов.
Официально пресс-служба правительства сообщила об освобождении Михаила Семёнова от должности заместителя губернатора — первого заместителя председателя правительства Рязанской области «на основании ряда пунктов служебного контракта».
Михаил Семёнов занял пост заместителя губернатора Рязанской области 7 сентября, он курировал вопросы промышленности, экономики, строительства.