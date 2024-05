Лондон, 18 октября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Британская рок-группа The Horrors вернулась с новостями об их грядущем мини-альбоме под названием «Against The Blade» и выпустила заглавный трек пластинки в качестве первого сингла. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Так же как и первый мини-альбом The Horrors текущего года «Lout», «Against The Blade» будет содержать три песни. Фронтмен рок-группы Фэрис Бэдван сказал о новой работе: «Мини-альбом «Against The Blade» — это дальнейшее погружение в хаос. Речь идет о свободе, которая приходит с отказом от всякой надежды, отказом от контроля и принятием того, что вы всегда будете в противоречии с окружающим миром».

Новый материал был записан самой группой и лишь вокал был отдан для работы в студии. «Against The Blade» выйдет 5 ноября на лейбле Fiction.