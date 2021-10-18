София, 18 октября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Десятки руководителей организаций крупного и среднего бизнеса Болгарии объявили о проведении 19 октября акции против резкого повышения тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает Болгарское телевидение.

Nathan Keirn Протест

Согласно официальной информации, в мероприятии в центре Софии примут участие до пятисот человек.

«Наша задача — продемонстрировать международному сообществу в целом и болгарскому правительству в частности свое несогласие с новой экономической политикой Софии, — сказал журналистам один из кураторов протестной программы Веселин Димитров. — Если наши требования снизить тарифы на электричество действующее временное правительство Болгарии не выполнит, Болгарию парализуют массовые протестные движения».

Напомним, ранее кабинет министров Болгарии объявил о намерении правительства резко увеличить тарифы на электроэнергию и тепло для сферы бизнеса. По мнению независимых экспертов, в итоге под угрозой банкротства в РБ могут оказаться до тысячи предприятий.