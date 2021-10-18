Киев, 18 октября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Северодонецкий городской суд Луганской области, оккупированной украинскими силовиками, арестовал представителя Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, ранее похищенного при исполнении обязанностей наблюдателя.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

О приговоре 18 октября сообщила пресс-служба прокуратуры «Луганской области».

«В ходе досудебного расследования установлено, что с июля 2021 года подозреваемый служит «офицером-надзирателем представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня», входящего в состав так называемой «народной милиции ЛНР»… Задержание осуществлялось контрразведкой СБУ совместно с подразделениями вооруженных сил Украины», — сообщает украинская прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в районе населённого пункта Золотое во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил в Донбассе украинские боевики захватили представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка.