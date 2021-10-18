Вашингтон, 18 октября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. ПК-версия игры «Стражи галактики» (Marvel's Guardians Of The Galaxy) займёт на накопителе около 150 гигабайт. Об этом 18 октября сообщает портал Game Informer.

Скриншот с YouTube Guardians of the Galaxy

Новость очень удивила многих геймеров, редакция издания напомнила, что объём игры Microsoft Flight Simulator, в которой игроки могут облететь весь мир, составляет 127 гигабайт, а такого известного «тяжёловеса», как Call of Duty: Warzone — 175 гигабайт. Автор статьи предположил, что подобный размер «Стражей галактики» может говорить о большом количестве миров, которые посетят геймеры.

Напомним, релиз игры запланирован на 26 октября 2021 года. Разработкой «Стражей галактики» занимается канадская студия Eidos Montreal.