Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Петербургский суд приговорил к 4,5 года тюремного заключения мужчину, пытавшегося вывезти девушку в Египет для продажи в качестве рабыни, сообщает 18 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Мукаилгаджи Магомедова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Вербовка, перевозка, передача, укрывательство человека, совершенные в целях его эксплуатации, сопряженные с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ»), ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»)», — указано в сообщении пресс-службы.

Магомедов получил 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с денежным штрафом в размере 50 тыс. рублей.

«Работорговец» до 2019 года жил в Дагестане, затем обучался в Турции в частной исламской школе, изучая радикальные религиозные учения, признанные в России экстремистскими. В 2020 году Магомедов приехал в Россию по поручению боевика-исламиста Абу Кудама ан Наджий (находится в международном розыске) для поиска и подбора молодой незамужней девушки для вывоза ее обманным путем в Египет для использования в качестве наложницы.

Магомедов через соцсети познакомился с девушкой из Санкт-Петербурга, общался на религиозные темы, а затем предложил отправиться вместе с ним на учёбу в Египет. Он несколько дней скрывал ее от родственников и правоохранительных органов, а затем пытался вылететь с девушкой в Египет транзитом через Турцию. Магомедов был задержан при прохождении пограничного контроля.