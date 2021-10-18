Вашингтон, 18 октября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена 18 октября обратилась в Верховный суд с просьбой заблокировать закон Техаса, практически запрещающий аборты, назвав поддержанную республиканцами меру неконституционной, сообщает Reuters.

Pixabay.com Угроза аборта

Администрация попросила Верховный суд быстро отменить решение, принятое в этом месяце 5-м окружным апелляционным судом США, расположенным в Новом Орлеане. Ранее решением от 1 сентября пять из девяти судей разрешили закону вступить в силу.

Отметим, что это уже четвертый раз, когда техасский закон пытаются отменить. Закон был подписан губернатором Техаса Грегом Эбботтом, представителем Республиканской партии.

Напомним, что техасский закон запрещает аборты после обнаружения сердечной деятельности, обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как некоторые женщины узнают о своей беременности.

С тех пор, как закон вступил в силу в начале сентября, техасские женщины начали обращаться в клиники в соседних штатах. Среди них есть пациентки в возрасте 12 лет. Отметим, что закон не делает исключений в случаях изнасилования или инцеста.