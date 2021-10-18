В гоночной игре Hot Wheels Unleashed пройдёт сезон Бэтмена
Милан, Италия, 18 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. В аркадной гоночной игре Hot Wheels Unleashed пройдёт сезон Hot Wheels Pass Vol. 1 Batman Expansion, посвящённый комиксам про Бэтмена. Об этом 18 октября сообщает портал Gematsu.
Начало сезона запланировано на 11 ноября 2021 года. Разработчики отметили, что все обладатели копии игры получат доступ к массе бесплатного и премиум-контента.
Например, в Hot Wheels Unleashed будут добавлены шесть тематических транспортных средств, дизайн которых является отсылкой к таким злодеям из комиксов DC, как Ядовитый Плющ, Чёрная Манта, Детстроук, Бэйн и Гепарда. Завершится кроссовер (пересечение сюжетов) 18 января 2022 года.
https://twitter.com/KochMediaUK/status/1450115091224047616
Напомним, Hot Wheels Unleashed разрабатывает итальянская студия Milestone, релиз игры состоялся 30 сентября 2021 года. В основу проекта легла франшиза Hot Wheels, принадлежащая производителю игрушек Mattel.