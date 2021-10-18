Киев, 18 октября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Брат ранее убитого мэра города Кривой Рог Константина Павлова обнаружен мёртвым в своей квартире, сообщает 18 октября издание «СтранаUA» со ссылкой на источники в МВД Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Брат погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрей Павлов найден мертвым у себя в квартире», — сообщает издание.

По предварительной информации, правоохранители не нашли видимых признаков насильственной смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден застреленным в одном из сёл Днепропетровской области на Украине. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», но затем была взята за основу версия самоубийства.