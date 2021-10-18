Монако, 18 октября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин приступит к тренировкам в общей группе французской команды 19 октября. Об этом 18 октября сообщило издание «Чемпионат».

Александр Головин

Головин получил повреждение 3 октября в матче 9-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0). В том матче российский полузащитник забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В текущем сезоне у Головина 6 (3+3) очков по системе гол+пас в тринадцати играх за «Монако» во всех турнирах.

21 октября «Монако» в Эйндховене на стадионе «Филипс» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с ПСВ. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.