София, 18 октября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Известный болгарский музыкант, лидер партии «Голос Народа» Светослав Витков остался невредимым в масштабном ДТП, произошедшем в районе кольцевой автодороги в окрестностях Софии. Об этом 18 октября сообщило «Болгарское телевидение».

Osago.com ДТП

Согласно официальной информации, в автомобиль, которым управлял Витков, на участке с ограниченной видимостью врезался внедорожник. В результате обе машины получили серьезные повреждения.

Оба водителя потерпевших аварию транспортных средств не пострадали. По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стали плохие погодные условия. Представители местной полиции опровергли появившуюся информацию о возможном политическом подтексте ДТП.

Напомним, Витков является руководителем культовой балканской группы «Светльо & The Legends», а также принимает активное участие в политической жизни Болгарии. Он дважды баллотировался на пост президента Болгарии и трижды выдвигал свою кандидатуру в качестве члена Европейского парламента.