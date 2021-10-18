Тула, 18 октября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. 20-летний атакующий полузащитник молодежной сборной России U21по футболу Даниил Хлусевич, выступающий за тульский «Арсенал», входит в список трансферных интересов нескольких московских клубов. Об этом 18 октября сообщило издание «Спорт-Экспресс».

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В текущем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в одиннадцати матчах «пушкарей» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Хлусевич перешел в тульский «Арсенал» 1 января 2018 года из футбольного клуба «Краснолесье» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам порталаtransfermarkt, составляет 2 миллиона евро.