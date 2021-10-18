Париж, 18 октября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. 19 октября в Париже на стадионе «Стад де Пренс» «Пари Сен-Жермен» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Ред Булл Лейпцигом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Psg.fr Неймар

Команде Маурицио Почеттино в этом матче не смогут помочь центральный защитник Серхио Рамос, который продолжает тренироваться по индивидуальной программе, и нападающий сборной Бразилии Неймар, получивший повреждение по время матчей национальных команд.

В текущем сезоне Неймар принял участие в пяти матчах за «ПСЖ» в рамках Лиги 1, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В составе сборной Бразилии Неймар набрал 7+7 очков по системе гол+пас в восьми матчах отборочного турнира к чемпионату мира.