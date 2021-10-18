Ташкент, 18 октября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В Узбекистане официально введена должность помощника депутата, соответствующий указ подписал на днях президент республики Шавкат Мирзиёев.

Узбекистан

Как сообщает Podrobno.⁠uz, помощником депутата может стать гражданин Узбекистана, достигший восемнадцатилетнего возраста.

«Ему будет выдано специальное служебное удостоверение. Оплата труда, а также гарантийные и компенсационные выплаты помощнику осуществляются за счет средств политической партии, которая в свою очередь получает деньги из госбюджета», — сообщает издание.

Подчеркивается, что помощником депутата не могут быть близкие родственники, а также лица с непогашенной или неснятой судимостью за совершенное тяжкое или особо тяжкое преступление.