Нью-Йорк, США, 18 октября 2021, 20:40 — REGNUM Отказаться от политики сдерживания России и перейти к диалогу призвал НАТО заместитель российского постпреда при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая 18 октября на ГА ООН.
Российский дипломат отметил, что нужно договариваться о том, чтобы отказаться «от дестабилизирующей военной активности», а также о контроле над вооружениями и о разоружении.
Отметив, что как в Европе, так и по всему миру, наблюдается потеря ключевых договоренностей в области контроля над вооружениями и инструментов по укреплению доверия, он сказал, что взамен этого происходит «наращивание военных потенциалов и активизация военных действий стран НАТО у российских границ».
Дипломат призвал НАТО договориться с Россией о мерах деэскалации, «включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности».
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