Нью-Йорк, США, 18 октября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Отказаться от политики сдерживания России и перейти к диалогу призвал НАТО заместитель российского постпреда при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая 18 октября на ГА ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Российский дипломат отметил, что нужно договариваться о том, чтобы отказаться «от дестабилизирующей военной активности», а также о контроле над вооружениями и о разоружении.

Отметив, что как в Европе, так и по всему миру, наблюдается потеря ключевых договоренностей в области контроля над вооружениями и инструментов по укреплению доверия, он сказал, что взамен этого происходит «наращивание военных потенциалов и активизация военных действий стран НАТО у российских границ».

Андрей Белоусов «Очевидно, что, пока НАТО не откажется от курса на сдерживание России, взаимодействие и диалог затруднены».

Дипломат призвал НАТО договориться с Россией о мерах деэскалации, «включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности».