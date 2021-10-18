Вашингтон, 18 октября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Расширенная версия игры Oddworld: Soulstorm выйдет в «конце ноября» 2021 года. Об этом 18 октября сообщает портал Wccftech.

Скриншот с YouTube Oddworld: Soulstorm

Релиз Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition состоится на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. Разработчики заявили, что эта версия игры получит улучшенные механику игрового процесса и «код движений».

https://twitter.com/Microids_off/status/1450114627900252160

Напомним, Oddworld: Soulstorm вышла в продажу 6 апреля 2021 года. Отметим, что многие геймеры и видеоблогеры раскритиковали разработчиков за то, что в момент релиза игра содержала большое количество ошибок.