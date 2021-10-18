Приштина, , 22:20 — REGNUM В полиции Косово 17 октября сообщили о нападении на КПП в Яринье.

КПП на границе Zac allan

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в контейнер косовских пограничников выпустили автоматную очередь и метнули гранату.

В полиции Косово считают, что стрельба велась из деревни Тусница, которая располагается в Сербии. О пострадавших не сообщается, ведется расследование инцидента.

Напомним, напряженность на севере Косово обострилась после запрета на сербские номера, который затем заменили режимом стикеров — теперь сербские водители обязаны заклеивать госсимволы Сербии на своих автомобильных номерах при въезде в Косово. Стикеры выдаются на КПП.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Косово: Сербия не должна читать нам лекции о выполнении соглашений

Читайте развитие сюжета: В сербских муниципалитетах Косово на выборах победил «Сербский список»