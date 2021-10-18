Приштина, Сербия, 18 октября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Глава политической организации косовских сербов «Сербский список» Горан Ракич, занимающий пост министра местной администрации в правительстве Косово, 16 октября заявил, что его партия покинет все государственные институты в Приштине и на севере Косово в случае, если до конца ноября не начнется процесс формирования Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством, очевидно, с исполнительными полномочиями.

Цитата из видео на YouYube Горан Ракич

Политик также заявил, что его партия приняла решение принять участие в местных выборах после консультаций с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Ранее Ракич заявил, что терпение косовских сербов подходит к концу и они больше не допустят операций полиции Косово на севере края.