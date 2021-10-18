София, 18 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В акватории Черного моря Добричской области Болгарии началась масштабная операция по разгрузке сухогруза VERA SU, потерпевшего аварию у населенного пункта Камен Бряг. Об этом 18 октября сообщило «Болгарское телевидение».

Разгрузка в порту

Согласно официальной информации, в рамках проекта планируется переместить остатки азотных удобрений из трюмов корабля на две баржи, которые доставят соответствующий товар в Варну.

Впоследствии аварийное судно будет отбуксировано на ближайший болгарский судоремонтный завод. Предполагается, что очередные работы в регионе продлятся не менее трех-четырех дней.

«Необходимо приложить все усилия для того, чтобы избежать экологического бедствия в регионе», — говорится в заявлении морской администрации Добрича.

Напомним, турецкий сухогруз VERA SU, шедший с Украины в болгарский порт Варна с крупной партией аммония, сел на мель у Камен Бряга 20 сентября. В результате корабль получил серьезные повреждения, а в Черное море попали тонны химикатов.