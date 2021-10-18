Варшава, 18 октября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Решением закрыть постоянное представительство при НАТО Москва продемонстрировала отсутствие у неё интереса к диалогу с руководством военного блока, сообщил 18 октября журналистам заместитель польского министра иностранных дел Марчин Пшидач.

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Выразив от имени Варшавы «сожаление» в связи с решением Москвы, Пшидач заявил:

«Это показывает, что российская сторона не заинтересована в диалоге ни с союзниками из НАТО, ни со штаб-квартирой».

Он заявил, что Варшава считает важной возможность диалога России и НАТО, несмотря на «негативную и критичную оценку [со стороны Польши] активности России в Центральной и Восточной Европе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД Германии заявили, что Россия ухудшила свои шансы на диалог в связи с решением закрыть своё дипведомство при НАТО.

Напомним, решение Москвы стало ответом на антироссийское решение альянса по сокращению численности российской дипмиссии.