Тбилиси, 18 октября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Не исключено, что находящийся в тюрьме Михаил Саакашвили может быть перевезён с помощью бригады медицины катастроф в тбилисскую клинику «Vivamedi», сообщает 18 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Как известно, Саакашвили голодает уже 18 дней, и его организм постепенно слабеет. Поэтому возможно, что бывший президент будет госпитализирован. Окончательное решение, должен принять медицинский консилиум, члены котрого завтра посетят Саакашвили в тюрьме.

По словам адвокатов, Саакашвили испытывает трудности с движениями и речью. Несмотря на это, он категорически требует, чтобы с ним не говорили на тему его здоровья, так как главное для него — это победа во втором туре местных выборов.

19 октября группа из шести врачей прибудет в тюрьму города Рустави. Если врачи определят, что здоровью бывшего президента из-за голодовки угрожает опасность, то они примут решение о его переводе в частную клинику «Vivamedi». «Vivamedi» является единственной клиникой в Грузии, которая имеет контракт с пенитенциарной службой, и заключенные переводятся сюда в связи с ухудшением состояния здоровья.

Напомним, что Михаил Саакашвили, с 1 октября находящийся в тюрьме, объявил там голодовку протеста.