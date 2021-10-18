Токио, 18 октября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Японская студия FromSoftware решила отложить релиз игры Elden Ring. Об этом 18 октября компания сообщила на twitter-странице проекта.

Bandai Namco Elden Ring

Изначально разработчики планировали выпустить игру 21 января 2022 года, сейчас они объявили, что перенесли релиз на 25 февраля 2022-го, т. е. примерно на месяц. В компании пояснили, что «глубина и стратегическая свобода» игры превзошли ожидания её авторов.

https://twitter.com/ELDENRING/status/1450100145689927680

Напомним, FromSoftware известна как студия, разработавшая ролевые экшн-игры серии Souls, а также выпустившая Bloodborn и Sekiro: Shadows Die Twice. Отметим, что в проекте Elden Ring участвует известный писатель Джордж Мартин («Игра престолов»).