Разработчики Elden Ring объяснили, почему отложили релиз игры
Токио, 18 октября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Японская студия FromSoftware решила отложить релиз игры Elden Ring. Об этом 18 октября компания сообщила на twitter-странице проекта.
Bandai Namco
Elden Ring
Изначально разработчики планировали выпустить игру 21 января 2022 года, сейчас они объявили, что перенесли релиз на 25 февраля 2022-го,
https://twitter.com/ELDENRING/status/1450100145689927680
Напомним, FromSoftware известна как студия, разработавшая ролевые экшн-игры серии Souls, а также выпустившая Bloodborn и Sekiro: Shadows Die Twice. Отметим, что в проекте Elden Ring участвует известный писатель Джордж Мартин («Игра престолов»).