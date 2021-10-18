Манчестер, Великобритания, 18 октября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. 18 октября итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что «Манчестер Сити» достиг устного соглашения с 21-летним атакующим полузащитником сборной Англии Филипом Фоденом о продлении контракта до середины 2027 года. В ближайшее время будут улажены последние детали.

«Манчестер Сити»

В текущем сезоне Филип Фоден принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Фодена с «горожанами» рассчитано до конца сезона 2023/24.Transfermarktоценивает английского полузащитника в 80 миллионов евро.