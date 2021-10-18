Вологда, 18 октября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Пропавшую вологодскую школьницу одноклассники последний раз видели с незнакомым мужчиной. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил мэр города Сергей Воропанов.

(сс) jitpawee_s

«Одноклассники видели её в субботу, уходящей с мужчиной 30 лет, с тех пор информации нет», — написал Воропанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, девятилетняя девочка пропала 16 октября. К поискам ребенка привлекли волонтеров, которые сегодня, 18 октября, обнаружили вещи девочки. По факту исчезновения ребенка заведено уголовное дело.