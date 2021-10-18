Прага, , 19:59 — REGNUM Полномочия президента Чехии, вероятно, придётся снять с Милоша Земана, заявил 18 октября спикер сената республики Милош Выстрчил в интервью Mladá fronta Dnes.

Милош Земан Hrad.cz

ИА REGNUM)». Выстрчил «Нет другого выбора, кроме того, когда и как мы задействуем статью 66 конституции (об отстранении президента после одобрения парламента — прим.)».

По оценке Выстрчила, вероятность того, что Земан, который находится на лечении в больнице, скоро вернётся к работе, невысока.

Напомним, четыре дня назад, 14 октября, жена чешского президента Ивана Земанова рассказала, что глава республики «проходит лечение, и на это потребуется время».

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