Глава сената Чехии призвал снять с Земана полномочия президента
Прага, 18 октября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Полномочия президента Чехии, вероятно, придётся снять с Милоша Земана, заявил 18 октября спикер сената республики Милош Выстрчил в интервью Mladá fronta Dnes.
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Милош Земан
«Нет другого выбора, кроме того, когда и как мы задействуем статью 66 конституции (об отстранении президента после одобрения парламента — прим. ИА REGNUM)».
По оценке Выстрчила, вероятность того, что Земан, который находится на лечении в больнице, скоро вернётся к работе, невысока.
Напомним, четыре дня назад, 14 октября, жена чешского президента Ивана Земанова рассказала, что глава республики «проходит лечение, и на это потребуется время».