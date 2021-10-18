Лос-Анджелес, США, 18 октября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Disney почти на год отложила премьеру фильма «Индиана Джонс 5». Об этом 18 октября сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» реж Стивен Спилберг. 1981. США Индиана Джонс

Изначально кинокомпания хотела выпустить картину в кинопрокат 29 июля 2022 года. Теперь она сообщила, что отложила релиз на 30 июня 2023-го, т. е. фактически на 11 месяцев.

Напомним, в июне 2021 года Харрисон Форд получил травму плеча на съёмках пятого «Индианы Джонса» во время репетиции сцены боя. Позже СМИ сообщили, что травма оказалась серьёзной, поскольку 79-летний актёр «неделями» носил на руке повязку.

Ленту «Индиана Джонс 5» снимает режиссёр Джеймс Мэнголд. В проекте кроме Форда участвуют Фиби Уоллер-Бридж, Маддс Миккельсен, Томас Кречман, Бойд Холбрук, Тоби Джоунс, а также Антонио Бандерас.