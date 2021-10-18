Тбилиси, 18 октября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Министры обороны США Ллойд Остин и Грузии Джуаншер Бурчуладзе 18 октября подписали новый меморандум о сотрудничестве в военной сфере, сообщает tabula.ge.

Mod.gov.ge Ллойд Остин и Джуаншер Бурчуладзе во время подписания меморандума

Подписанный меморандум должен служить укреплению обороноспособности Грузии и усилению её «потенциала сдерживания». Остин подчеркнул, что долгосрочная политика Министерства обороны США, направлена на то, чтобы помочь Грузии защитить себя, сдержать агрессию и продвинуться вперёд на пути к евроатлантической интеграции. Остин также отметил, что, для получения подержки со строны США правительство Грузии должно выполнить свою долю обязательств в рамках сотрудничества с Соединёнными Штатами. Это требуется для укрепления демократии в Грузии, для осуществления фундаментальных реформ, необходимых для более тесного сближения с Западом.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию в рамках своего обширного визита в Европу, во время которого, он, кроме Тбилиси, собирался посетить также Киев и Бухарест, а также провести в Брюсселе совещание министров обороны НАТО.