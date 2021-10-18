Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 18 октября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. В Тазовском районе Ямала возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на месторождении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Пресс-служба СУ СКР по ЯНАО В момент трагедии

Следствием установлено, что 10 сентября 2021 года около 23:00 по местному времени на территории Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения в результате нарушения требований безопасности при ведении строительных работ, произошло падение стрелы автомобильного крана на кабину автомобиля «Урал». Водитель грузовика получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия. Ему было 25 лет.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека»).

В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности труда.