Кагальницкий район, Ростовская область, 18 октября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Ростовской области задержан Глава Кагальницкого района Игорь Грибов. Информация, появившаяся в ряде телеграм-каналов, официально пока не подтверждена.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Задержание

По некоторым данным, чиновник находится в изоляторе временного содержания в Зернограде. Уголовное дело возбуждено в связи с проблемой обеспечения жильём детей — сирот, пишет телеграм-канал «Столица Южный».

Игорь Грибов возглавил администрацию Кагальницкого района в 2010 году.