Москва, 18 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова заявила, что не может говорить. Об этом она рассказала в историях своего Instagram-аккаунта 18 октября.

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

Как призналась артистка, на фоне стресса у неё появились проблемы со связками, из-за чего врач запретил ей разговаривать. Бузова перенесла прямой эфир с поклонниками до своего выздоровления: «…в противном случае я ставлю под угрозу концерт 28 октября в Крокусе», — добавила певица.

ИА REGNUM напоминает, что Ольга Бузова готовит шоу под названием «Вот она — Я». По её словам, концерт будет представлять из себя «целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями».