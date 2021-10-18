Архангельск, 18 октября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В медучреждении Архангельской области заканчиваются койки для лечения ковид-пациентов — свободными остаются менее 5% мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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Всего для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях региона развернуто 2 770 коек. В настоящий момент в Самойловском роддоме проводятся мероприятия по развертыванию дополнительных 80 инфекционных коек. В случае необходимости будут расширены возможности коечного фонда в Северодвинске и Котласе, где также есть крупные центры лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявлено 358 новых случаев заболевания COVID-19.