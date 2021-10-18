Брюссель, 18 октября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Все свои обязательства, касающиеся поставок газа в ЕС, Россия аккуратно выполняет, сообщил 18 октября журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Боррель «Россия строго выполняет все контракты на поставки газа в Евросоюз, однако не поставляет дополнительных объёмов».

Комментируя ценовой кризис на газ в Европе, глава европейской дипломатии назвал ситуацию «идеальным штормом»: по его словам, виной тому совпадение сразу нескольких «объективных факторов».