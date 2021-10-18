Екатеринбург, 18 октября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Чкаловский райсуд Екатеринбурга продлил задержание двоих предпринимателей, подозреваемых в сбыте метилового спирта, повлекшем гибель 18 человек. Такое решение было принято 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Срок задержания продлён на 72 часа. Следственные действия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, опасную продукцию бизнесмены продавали на одном из рынков города. Теперь обоим грозит до десяти лет колонии.