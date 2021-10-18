Москва, 18 октября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Число партнеров столичного благотворительного сервиса на портале mos.ru за год выросло почти в 10 раз. Об этом 18 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Благотворительность

Вице-мэр столицы напомнила, что сервис начал свою работу в октябре 2021 года. От месяца к месяцу проект становится все популярнее: к нему присоединяются новые организации-партнеры и пользователи. На данный момент партнерами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций.

«Когда мы только запускали эту цифровую площадку, москвичи могли помочь подопечным шести фондов. За год их число выросло почти в 10 раз. Количество отправленных им пожертвований сейчас превышает 30 тысяч. Мы видим, что такой формат удобен и востребован. Отмечу и просветительскую функцию сервиса: у фондов есть возможность рассказать о своих программах широкой аудитории, а у людей — ближе познакомиться с теми, кто помогает другим», — сказала Сергунина.