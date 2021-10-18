Лос-Анджелес, США, 18 октября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Disney приняла решение перенести премьеры множества своих фильмов. Об этом 18 октября сообщает портал Screen Rant.

Marvel Studios Marvel

Кинокомпания, в частности, отложила релизы шести фильмов Marvel. Например, картина «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет на экраны не 25 марта, а 5 мая 2022-го. Релиз фильма «Тор: Любовь и гром» перенесли на 8 июля 2022-го, а «Чёрная пантера: Ваканда навеки» — на 11 ноября 2022-го.

Что касается «Марвелов», они вообще не выйдут на экраны в 2022 году, премьера состоится 17 февраля 2023-го. Релиз кинокомикса «Человек-муравей и Оса: Квантомания» перенесли на 28 июля 2023-го. Кроме того, Disney вообще убрала из календаря премьеры двух фильмов Marvel, которые пока не имеют названия, а выход ещё одной картины перенесли на 3 ноября 2023-го.

Напомним, ближайшая премьера киностудии Marvel — это премьера фильма «Вечные», релиз запланирован на 4 ноября 2021 года. Снимает картину режиссёр Хлоя Чжао.